Прем'єр Баварії закликає не скасовувати карантинні обмеження в Німеччині: припустимося помилки - буде третя хвиля COVID-19
Таку думку висловив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що в цілому обмеження повинні бути продовжені на деякий час", - сказав він телекомпанії ARD.
Політик зазначив: "Немає сенсу скасовувати їх зараз. Уявіть собі: ми відкриваємо все відразу, а через два-три тижні опиняємося в ситуації, яка може бути навіть гірше, ніж була раніше".
"Якщо ми зараз припустимося помилки, у нас буде третя хвиля", - попередив він.
Він зробив цю заяву в переддень запланованої на середу зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель і лідерів 16 федеральних земель країни. На ній планується обговорити, чи варто послабити обмеження з 15 лютого чи продовжити дію ізоляційних заходів, введених у середині грудня.
За словами Зедера, на зустрічі варто було б обговорити і виробити бачення шляхів виходу з ізоляції.
У Німеччині загальна кількість інфікованих COVID-19 з початку пандемії наближається до 2,3 млн, від пов'язаних з коронавірусом захворювань померли 61,6 тис. осіб.