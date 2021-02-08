Суддя Вовк називає НАБУ посіпаками, а рішення ВАКС - незаконним

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк прокоментував рішення Вищого Антикорупційного суду про свій примусовий привід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Вовк заявив на сторінці в мережі Facebook.

"Щоб уникнути маніпуляцій і фейків, якими вас намагаються нагодувати ГО "посіпаки" корупціонера з НАБУ, хочу повідомити свою позицію щодо останнього дивного рішення ВАКС, який постановив доставити мене в цей суд примусово. Чому дивного? Тому що воно абсолютно незаконне відразу з кількох причин.

По-перше, є рішення суду про те, що "справа суддів" не підслідна НАБУ, а, отже, не може розглядатися у ВАКС. НАБУ відповідно до законодавства розслідує виключно корупцію, а не "захоплення влади". По-друге, в провадженні щодо "захоплення влади" в справах Майдану я не маю процесуального статусу підозрюваного. Є відповідне рішення суду. Є ухвала ВРП. По-третє, норми КПК розмежовують поняття судді та слідчого судді. Законом не передбачений привід до слідчого судді. Не було і немає належного повідомлення про дату та час судового засідання. Також є багато інших процедурних порушень, на які доведеться давати відповідь слідчому судді", - йдеться в повідомленні.

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Вовк додав, що з огляду на це, виконувати явно незаконні, злочинні рішення "він не збирається, адже вони "не мають ніякого правового сенсу і не відповідають букві закону".

Нагадаємо, раніше суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

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