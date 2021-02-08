Кулеба розповів про ключовий інтерес Кабміну щодо "Мотор Січі": Це не просто завод. У нього величезне соціальне навантаження

Україна не може дозволити будь-які кроки, які зруйнують ефективне підприємство "Мотор Січ", що має величезне соціальне навантаження.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"В українського уряду (і це принципова позиція Президента) є один ключовий інтерес – "Мотор Січ" має залишатися ефективним прибутковим і динамічним підприємством. Ми не можемо дозволити будь-яких кроків, які зруйнують "Мотор Січ". Тому що це не просто завод. Це місто в місті по суті. У нього величезне соціальне навантаження", – зазначив Кулеба.

За його словами, держава розглядатиме всі рішення, що дозволять зберегти "Мотор Січ" як ефективне українське підприємство.

Глава МЗС уточнив, що китайська компанія та її власники, які претендують на "Мотор Січ", – це приватні структури: "Це не державні компанії китайські. Тому давайте розмежуємо міждержавні відносини Україна - Китай і відносини з конкретним китайським бізнесом, який намагається інвестувати в "Мотор Січ". От коли ми це розмежуємо на два треки, тоді картинка стає більш чіткою".

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При цьому міністр наголосив, що Китай є дуже важливим партнером України. "І ми будемо робити все для того, щоб вибудовувати ефективні і взаємовигідні відносини", – додав Кулеба.

Як повідомлялося, в кінці грудня 2020 року українські власті оголосили про контракт на поставку близько 2 мільйонів доз вакцини китайської компанії Sinovac.

Тим часом Україна ввела санкції проти ряду юридичних та фізичної особи, серед яких інвестори корпорації "Мотор Січ".

Згідно з документами, опублікованими на сайті Президента, введені санкції на 3 роки проти компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, що володіє 10% акцій компанії "Мотор Січ", китайської компанії Beijing Skyrizon, яка хоче купити акції підприємства, а також пов'язаних з ними підприємств.

У списку санкцій Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, які належать Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, сама Beijing Skyrizon, а також Beijing Xinwei Technology Group Co., яка контролює Beijing Skyrizon.

Крім того, під санкції потрапив громадянин Китаю Ван Цзин - основний акціонер Beijing Xinwei і Beijing Skyrizon.

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Санкції передбачають блокування активів, запобігання вивозу капіталу за межі України, заборона на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, анулювання офіційних візитів і переговорів щодо укладення угод.