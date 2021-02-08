На Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19: заповненість ліжок перевищує граничний рівень, у кількох районах зайняті 100% місць, - ОДА

На Закарпатті завантаженість ліжок перевищує граничний рівень – у Рахівській громаді зайняті 100% ліжок з киснем і 100% місць у реанімації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков у фейсбуці.

"На Закарпатті завантаженість ліжок, визначених для госпіталізації хворих на COVID-19, є більшою 50%, що перевищує граничний рівень. Зайнятість ліжок в інтенсивних терапіях — 100% в Берегівській та Рахівській громадах, на 70% завантажені реанімації в Ужгородській, Мукачівській, Тячівській, Іршавській громадах", - повідомив Полосков.

Він також наголосив, що зайнятість ліжок з підведеним киснем в області — на рівні 100% в Рахівській громаді, 92% в Іршавській громаді, половина кисневих ліжок зайняті в Виноградівській та Тячівській громадах.

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Голова Закарпатської ОДА наголосив, що при такій динаміці медична система Закарпаття через короткий проміжок часу опиниться у надважкому стані.

Станом на 8 лютого в області у 133 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР.

Полосков також заявив, що в області щодня 6-8 людей помирає внаслідок коронавіруної хвороби.













