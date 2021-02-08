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Перший етап вакцинації в Україні почнеться вже цього місяця, - Зеленський. ВIДЕО

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Перший етап вакцинації від коронавірусу в Україні стартує вже в лютому поточного року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30", інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися про постачання в Україну вакцини від Pfizer, Sinovac, AstraZeneca і Novavax. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримають наші медики, військовослужбовці та нацгвардійці, - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    Перший етап вакцинації в Україні почнеться вже цього місяця, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1021
  • Ан Мур
    знову відосік з обіцянками?
    Не набридло?
  • Tat Prut
    Братан, заведётся так же как Вы обеспечили все больницы аппаратами ИВЛ? Скорее петин фонд обеспечит чем вы...
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