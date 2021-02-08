Чим довше зволікатимемо з вакцинацією груп ризику, тим більше вірус матиме можливість мутації, - глава ВООЗ Гебреєсус

Зволікання з вакцинацією групи ризику призведе до того, що світ повернеться до вихідної точки в боротьбі з коронавірусом.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус у ході форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

"Чим довше ми будемо вакцинувати групи ризику, тим більше дамо можливість вірусу мутувати і уникати вакцини. Якщо ми не будемо стримувати вірус по всьому світу, ми повернемося до початкового стану", - заявив глава ВООЗ.

Крім того, Гебреєсус закликав країни ділитися своїми вакцинами з тими країнами, які поки не можуть їх придбати.

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