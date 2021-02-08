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Україна зніматиме обмеження для перехворілих і вакцинованих проти COVID-19, - Зеленський

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Україна зніматиме обмеження для перехворілих і вакцинованих проти COVID-19, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна скасовуватиме обмеження для людей, які вакцинуються проти коронавірусу. А також для тих, хто перехворів на COVID-19.

Про це заявив у ході форуму "Україна 30", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вакцинація один з правильних кроків для українців у питанні подорожей.

"Ми будемо як держава скасовувати заборони (карантинні. - Ред.) для людей, які вакцинуються або перехворіли на COVID-19", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука". ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Оратівський жучелло
    А смысл? ну поставили мне штамп на лбу что вакцинированный и переболевший, что дальше? Я смогу куда то уехать? Посетить какое то учреждение или заведение вне карантинного графика?
  • Оратівський жучелло
    Фээ, АТБ? Я, вакцинированный, представитель золотого миллиарда, да в клоаке заразной городской черни? как минимум мне теперь светит ВИП-билет в Эпицентр.
  • Гонта Київський
    Ця 43 річна брехлива аморальна тварина має намір в угоду фармацевтичній мафії і сатаністам-глобалістам перетворити весь український люд на ГМО з абсолютно непередбачуваними пролонгованими наслідками. Він і його зграя слуг неукраїнського народу нищить і розкрадає все до чого може дотягнутися своїми загрібущими лапами.
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