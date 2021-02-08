Без зайвої скромності - Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19, - Зеленський

У питанні протидії пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 Україні є чим пишатися, адже, попри серйозні проблеми в системі охорони здоров'я, вдалося зменшити кількість випадків захворювання і підвищити виплати медичним працівникам.

Про це у своєму виступі на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Без зайвої скромності скажу, що в питаннях протидії COVID-19 Україні дійсно є чим пишатися. Бо якщо говорити відверто – той стан медичної системи, яку ми отримали у спадок, за логікою речей не залишав жодних шансів, щоб уникнути колапсу й катастрофи", – зазначив Глава держави.

За словами Зеленського, була зруйнована система лабораторій та вертикаль державних санітарних лікарів.

"Лаборантів, епідеміологів, інфекціоністів ми фактично збирали по країні в ручному режимі", – сказав Президент.

Крім того, медичні засоби та обладнання були дефіцитом, а полиці Державного резерву були порожніми.

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"Однак ми змогли швидко організувати поставки з інших країн, а згодом розгорнули масштабне українське виробництво. Ми підвищили заробітні плати медикам, що протидіють COVID-19, до трьохсот відсотків. А цього року суттєво збільшили виплати всім медичним працівникам усіх рівнів", – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що влада, обираючи між ударом по економіці та здоров’ям людей, пішла на непопулярний крок і запровадила жорсткий карантин.

"Він виявився ефективним і дав змогу виграти дорогоцінний час", – сказав Президент.

Водночас Володимир Зеленський констатував, що в питання протидії COVID-19 втручалася політика.

"Різні партії, різні опозиційні лідери, місцева влада не втрачали можливості заробити дивіденди та електоральні бали. Була величезна кількість маніпуляцій, брехні, популізму й саботажу – і все це, ясна річ, аж ніяк не допомагало в подоланні вірусу", – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що результати, яких у складних обставинах і за короткий час вдалося досягти, доводять правильність та ефективність дій, які були розпочаті з першого дня протидії коронавірусу.

"Рівень смертності від COVID-19 в Україні найнижчий у порівнянні з багатьма країнами Європи. Ми довше за інших протримались і не вводили локдаун. А ті обмеження, що діяли в січні, були досить, я вважаю, ліберальними, якщо порівнювати з форматами локдауну в Німеччині, Британії, Франції та інших країнах", – зауважив Володимир Зеленський.

Крім того, за цей час Україні вдалося збільшити кількість ліжок у лікарнях.

"Вже сьогодні 70 відсотків з них вільні. А понад 80 відсотків ліжок в Україні забезпечені киснем", – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що люди, які через карантин були змушені призупинити роботу, одержали економічну підтримку.

"Більш ніж пів мільйона українців отримали пряму допомогу від держави на суму вісім тисяч гривень. І це лише один з багатьох інструментів державної підтримки громадян і бізнесу", – сказав він.