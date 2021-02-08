З лютого в Україну почне прибувати велика кількість вакцин, - заступник голови ОП Тимошенко

В Офісі Президента поки не готові назвати точну дату, коли в лютому почнеться вакцинація. У той же час в ОП переконані, що з лютого буде прибувати велика кількість вакцин.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про точну дату, я не можу вам її сказати, але можу сказати, що в нас є дуже хороші новини, які стосуються саме лютого місяця. А лютий уже в нас на подвір'ї. Це питання кількох тижнів. І це не тільки вакцина, яка прибуває за програмою Covax, а й прямі контракти", - сказав Тимошенко.

Він зазначив, що поки не може назвати умови контрактів.

"Ми точно знаємо, що велика кількість вакцин із лютого почне прибувати в Україну. І це не тільки лютий, а й березень, і далі в нас будуть великі поставки вакцин. Це топові вакцини, а не якісь невідомі", - сказав Тимошенко.

Він підтвердив, що йдеться про 12 млн вакцини AstraZeneca і Novavax.

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