Нам вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні, - Зеленський

Сьогодні в Україні вдалося досягти стабілізації ситуації з поширенням COVID-19 і втричі зменшити середньотижневу кількість нових випадків захворювання.

Про це у своєму виступі на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

При цьому Зеленський уточнив, що влада, вибираючи між ударом по економіці і здоров'ям людей, пішла на непопулярний крок і ввела жорсткий карантин.

"Він виявився ефективним і дозволив виграти дорогоцінний час", - сказав президент.

Також він констатував, що в питання протидії COVID-19 втручалася політика.

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"Різні партії, різні опозиційні лідери, місцева влада не втрачали можливості заробити дивіденди й електоральні бали. Було дуже багато маніпуляцій, брехні, популізму і саботажу - і все це, звичайно, аж ніяк не допомагало в подоланні вірусу", - зазначив глава держави.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у ході цього форуму Зеленський також заявив, що Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19.

При цьому Зеленський уточнив, що перший етап вакцинації в Україні почнеться вже в цьому місяці. Крім цього, він зазначив, що готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, потрібна і безпечна.