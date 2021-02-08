Нам вдалося стабілізувати ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні, - Зеленський
Про це у своєму виступі на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
При цьому Зеленський уточнив, що влада, вибираючи між ударом по економіці і здоров'ям людей, пішла на непопулярний крок і ввела жорсткий карантин.
"Він виявився ефективним і дозволив виграти дорогоцінний час", - сказав президент.
Також він констатував, що в питання протидії COVID-19 втручалася політика.
"Різні партії, різні опозиційні лідери, місцева влада не втрачали можливості заробити дивіденди й електоральні бали. Було дуже багато маніпуляцій, брехні, популізму і саботажу - і все це, звичайно, аж ніяк не допомагало в подоланні вірусу", - зазначив глава держави.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у ході цього форуму Зеленський також заявив, що Україні є чим пишатися в питаннях протидії COVID-19.
При цьому Зеленський уточнив, що перший етап вакцинації в Україні почнеться вже в цьому місяці. Крім цього, він зазначив, що готовий на особистому прикладі показати, що вакцинація важлива, потрібна і безпечна.