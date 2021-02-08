В Офісі Президента не обговорюють відставку Шмигаля, - Кирило Тимошенко

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко спростовує інформацію про можливе звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це Тимошенко сказав під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Взагалі не знаю такої інформації. Я бачив її в деяких ЗМІ, але про те, що йдуть якісь консультації... ця інформація не відповідає дійсності. Денис Анатолійович працює на робочому місці і це питання взагалі не стоїть на часі", - сказав Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що фракція "Слуга народу" не обговорює питання відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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