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На аварійному ремонті перебувають уже 10 енергоблоків ТЕС, - Герус. ІНФОГРАФІКА

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8 із 10 непрацюючих енергоблоків належать ДТЕК.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Андрія Геруса, вранці в понеділок на аварійний ремонт були виведені ще два енергоблоки - блок #9 Бурштинської ТЕС (група компаній ДТЕК) і блок #4 Київської ТЕЦ-5. Блок #1 Вуглегірської ТЕС (Центренерго) знову працює. Станом на ранок 8 лютого на аварійному ремонті перебувають усього 10 енергоблоків: 8 блоків на ТЕС групи ДТЕК і по одному на Донбасенерго і Київтеплоенерго.

На аварійному ремонті перебувають уже 10 енергоблоків ТЕС, - Герус 01

Система балансуються за допомогою газових блоків Центренерго, додаткової вироблення Укргідроенерго, а також імпорту. Станом на 10:30 імпорт становить: - з республіки Білорусь 560 МВт - з РФ 0 МВт - зі Словаччини 276 МВт - з Угорщини 30 МВт.

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Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    это саботаж вообще-то, а в условиях войны - диверсия.
  • Dmitiry Vizhutkin
    Хорошее управление от рыжего
  • ALEX SUROVV
    Что дурачки, доигрались в поддавки с олигофренами. Только не говорите что я вас не предупреждал. К сожалению дальше будет. С таким народом и врага не надо. При наступлении врага Ахмету тупо отключит рубильник и все заводы, и оборонка станет, вместе с интернетом и мобильной связью. Кстати не помните у кого Укртелеком в прихватизации? Так что готовьте лошадей будете посыльных гонять с СМС-ками. Уже вчера должен был приказ национализировать обратно енергетические компании под государственный контроль. Ато как то странно, никому не нужный Прихватбанк национализировали а Енергетику просрали
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