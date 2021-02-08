Дубінський здобув велике міжнародне визнання - на рівні США. Пишатися треба! - "слуга народу" Потураєв

Зі всіх "слуг народу" Олександр Дубінський найбільше досяг успіху в набутті політичної суб'єктності.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп "СН" Микита Потураєв.

"Кейс Дубінського - це саме історія про набуття політичної суб'єктності, про яку я говорив ще в Трускавці. Я вважаю, що з усіх нас Дубінський досяг успіху в набутті суб'єктності найбільшою мірою. (З напівпосміхом) У нього такий ступінь суб'єктності, що на нього Сполучені Штати Америки санкції наклали. Пишатися треба! І вже неважливо, з яким знаком ця суб'єктність. Дубінський здобув велике міжнародне визнання - на рівні Сполучених Штатів Америки, держави номер один у світі. Його визнали небезпечною людиною, наклали на нього санкції. Так, у цієї слави є зворотний бік - проблеми з банками, з рахунками, паспортами (якщо у нього є якісь європейські - я ж не знаю, які у нього є). Але це велика слава і великий успіх. Питання в тому, з яким знаком", - заявив Потураєв.

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З повним текстом інтерв'ю Микити Потураєва "У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної" можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції.