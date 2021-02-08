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Створювали порнофото боржників і погрожували фізичною розправою: кіберполіцейські викрили групу колекторів-шантажистів. ВІДЕО+ФОТО

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Кіберполіції викрила злочинну групу колекторів, які шантажували і створювали порнографічний контент із зображенням клієнтів-боржників.должников.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

За даними відомства, фігуранти надавали кредитні послуги, а в разі несплати позики - шантажували клієнтів.

Встановлено, що учасниками злочинної схеми були понад 30 осіб. Фігуранти створили дві фінансові компанії, що надавали кредити. В штаті компаній були і колектори, які займалися шантажем клієнтів-боржників. Зловмисники за допомогою фоторедакторів виготовляли порнографічний контент із зображенням позичальників або їхніх родичів. Далі – погрожували розповсюдити такі матеріали та вчинити фізичну розправу.

За попередніми підрахунками, зловмисники здійснили більше 360 тисяч погроз громадянам із різних регіонів України.

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Працівники поліції провели 50 обшуків в офісах компаній, квартирах та автомобілях фігурантів. За результатами вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, серверне обладнання та "чорнові" записи. Обшуки одночасно проходили на території Київської, Харківської, Вінницької, Сумської областей та у столиці.

Створювали порнофото боржників і погрожували фізичною розправою: кіберполіцейські викрили групу колекторів-шантажистів 01
Фото: сайт поліції

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Повідомляється також, що угруповання зловмисників викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.

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Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    Коллекторов нужно объявить вне закона, а за подобную практику вводить уголовное наказание. Если у кого есть реальные долги ( и это доказано), этим должны заниматься суды. А не "узаконенные бандиты",. Пока еще не разрешено законодательно свободное ношение оружия, и их просто не стали отстреливать ..
  • radeon
    Почему коллекторы (читай бандиты) вообще у нас в пределах правового поля?Не пора ли быть нормальными людьми и запретить этих титушек навеки вечные?
  • Valery Greff
    Снять гей-портно с этими фотохудожниками. Это ж очевидно!!!
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