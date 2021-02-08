Україна буде включена в першу хвилю з поставок вакцин від коронавірусу в рамках COVAX, - гендиректор ВООЗ Гебреєсус

Україна буде включена в першу чергу поставки вакцин від Covid-19 у рамках ініціативи COVAX.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Минулого тижня COVAX опублікував свій прогноз щодо розподілу вакцин серед країн-учасниць цієї ініціативи, і разом з UNICEF та іншими організаціями ми будемо співпрацювати, щоб розподілити ці вакцини якомога швидше. І Україна є однією з тих країн, які будуть включені в першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медпрацівників, старших людей, тих, хто безпосередньо спілкується з пацієнтами з COVID-19", - сказав він в онлайн-зверненні на відкритті всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" в понеділок у Києві.

Гебреєсус заявив, що ВООЗ буде продовжувати надавати Україні свою підтримку для того, щоб зупинити передачу вірусу і рятувати життя, щоб відбудовувати нормальне життя країни.

Гендиректор ВООЗ також схвалив здійснені раніше Україною кроки з протидії Covid-19.

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