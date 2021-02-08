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Не тільки Медведчук має привернути увагу спецслужб США. Таких людей в українському парламенті - значно більше, - "слуга народу" Потураєв

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Не тільки Медведчук має привернути увагу спецслужб США. Таких людей в українському парламенті - значно більше, - "слуга народу" Потураєв
Критерієм для запровадження санкцій США повинна бути діяльність політиків з системної дискредитації Сполучених Штатів і їхньої політики.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп "СН" Микита Потураєв, коментуючи прохання ЦПК до США ввести санкції проти Козака і дружини Медведчука Марченко.

"Я вважаю, що не тільки пан Медведчук повинен привернути увагу компетентних служб Сполучених Штатів Америки. На жаль, таких людей в Україні - і, зокрема, в українському парламенті - значно більше", - заявив Потураєв.

Разом з тим, він зазначив, що критерієм для запровадження санкцій, крім втручання в американські вибори, також повинна бути "діяльність деяких політиків у контексті системної дискредитації Сполучених Штатів і їхньої політики".

"Наратив про "зовнішнє управління", про те, що США нібито несуть відповідальність за війну Росії проти України; що вони нібито підтримують цю війну. Наратив про те, що через США відбувається збіднення населення", - пояснив "слуга народу".

З повним текстом інтерв'ю Микити Потураєва "У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагаліжодної" можна ознайомитися тут.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

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19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

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Топ коментарі

  • Вольный Каменьщик
    Не только Медведчук должен привлечь внимание спецслужб США. Таких людей в украинском парламенте - значительно больше, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 68
  • Tat Prut
    Братан, что заставляло тебя молчать два года? Медведчук держал в заложниках твою семью??!
  • Olexandr Chornogorodskij
    коли наші спецслужби при найчеснішому відверто пасуть задніх, не кажучи про масове засилля агентури московської в ній- то надіятись доводиться на держдеп...тож джо жгі вату!!!
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