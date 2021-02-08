Росія більш ніж удвічі наростила свій військовий потенціал в окупованому Криму. ФОТО

У Національному центрі управління та випробувань космічних засобів України фіксують нові військові об'єкти, які з'являються в Криму з початку російської окупації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Так, на одному з найсвіжіших знімків зафіксовано окуповане селище Новоозерне, неподалік від озера Донузлав. У кінці 2020 року тут, фактично посеред степу, з'явилася військова база.

За словами начальника інформаційно-аналітичного центру Національного космічного центру України Сергія Янчевського, ще в 2018 році на цьому місці були розвалені корівники.

"Уже в 2019 році і протягом 2020 року тут з'явилася велика військова частина. Це база зберігання на випадок війни. Наприклад, коли проводиться мобілізація, то людей треба чимось озброювати і це озброєння зберігається саме в такому місці. Це сотні артилерійських систем, броньована техніка тощо", - пояснив він.

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Згідно зі знімками з космосу, також видно, що недавно поблизу окупованої Керчі з'явилися впритул до траси "Таврида" нові радіолокаційні станції і щонайменше вісім ракетних комплексів С-400. А на околиці окупованої Євпаторії Росія побудована величезну радіоантену діаметром близько 30 метрів. І в тій же Євпаторії, в колишньому українському космічному центрі, тепер базуються військово-космічні сили Росії.

Поблизу окупованого Севастополя російська армія побудувала ще один об'єкт. На архівних космічних знімках можна простежити, як, починаючи з 2016 року, на порожньому місці будувалася радіотехнічна станція з десятком супутникових антенн- "тарілок", середній діаметр кожної з яких близько п'яти метрів.

Космічний центр зафіксував ще десятки різних новобудов і модернізацій, що проводить Росія в окупованому Криму. Ці дані потім потрапляють в СБУ і Збройні сили України. А там уже їх аналізують і оцінюють загрозу з Криму з боку Росії.

Українські фахівці стверджують, що порівняно з 2014 роком Росія в Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі.

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