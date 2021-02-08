Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв

У Володимира Зеленського є дуже сильне інтуїтивне чуття на те, як поводитися в складних ситуаціях.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп "СН" Микита Потураєв, коментуючи запитання Зеленського Байдену - "Пане Президенте, чому Україна досі не в НАТО?".

"Це не демагогія. Це те, що у Володимира Зеленського є як сильною стороною, так і ... (розмірковує над формулюванням. - Авт.) часом працює не в плюс. Я б навіть не назвав це сценічним жестом. Ось, він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом. Він говорить так, як сказала б людина з вулиці. І це іноді ставить його в потенційно дуже ризиковані ситуації. Але в нього, треба сказати, є дуже сильне інтуїтивне чуття на те, як поводитися в таких складних ситуаціях. І хоча часом він сам у них заходить, всередині нього спрацьовує цей механізм усвідомлення небезпеки - і він вміє з цієї ситуації вийти", - пояснив Потураєв.

З повним текстом інтерв'ю Микити Потураєва "У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної" можна ознайомитися тут.

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Раніше Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американським ЗМІ заявив: У мене до Байдена дуже просте запитання - чому ми досі не в НАТО?