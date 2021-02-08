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Колишнього співробітника СБУ підозрюють у співпраці з терористами "ДНР", - Офіс Генпрокурора

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Колишнього співробітника СБУ підозрюють у співпраці з терористами "ДНР", - Офіс Генпрокурора
Колишньому співробітнику Управління Служби безпеки України в Донецькій області заочно повідомлено про підозру в участі в терористичній організації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, в 2015 році правоохоронець вступив до лав незаконного збройного формування РФ на тимчасово окупованій території регіону.

Займаючи посаду слідчого в так званому Міністерстві державної безпеки "ДНР", він, під виглядом проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, здійснює переслідування місцевих жителів, а також військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, залучених до проведення АТО/ООС.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    а "нассать" как пишется?)
  • Andriy Kalnyshevsky
    судя по всему он из люстрированых янучарских кадров, настоящих узкоязычных донбаситов, как вы любите)
  • Олег Войтенко
    "Что касается языка - этот вопрос уже давно развитые народы разрешили еще в 19м веке с появлением первых нормальных трудов по экономике."- а вот с этого момента поподробнее, хочется узнать о связи между языком и развитием экономики, ну или что там у тебя в твоей малолетноей головенке насрано. Кстати небольшой спойлер - наличие второго государственного языка (а иногда и единственного) английского, французского или испанского в африканских и латиноамериканских колониях Великобритании, Франции и Испании почему-то не позволило им достичь уровня экономического развития колонизаторов. Но ты то как малолетний экономический "гений" наверняка расскажешь всю теорию лингво-экономического процветания в деталях, не так ли?
    " А предательство исходит именно из-за желания много иметь и нечего не делать - тебе это знакомо." - еще одна гениальная теория от прыщавого "мыслителя", оказывается предательство зиждется исключительно на жадности и лени, про "пряники" и "кнуты" ты видать в букваре еще не прочитало.
    "Дятел, я смотрю тебя пронесло - не забывай вытираться и ширинку застегивать. " - ну и напоследок, если ты тупое быдло, то зачем это так откровенно демонстрировать, и это так же понятно по твоим ну очень глубоким "мыслям".
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