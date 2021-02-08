"Миротворець" вніс у свою базу дружину Медведчука Оксану Марченко

Центр "Миротворець" вніс у свою базу дружину народного депутата Віктора Медведчука, телеведучу Оксану Марченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сайту центру "Миротворець".

"Фінансування терористів і російських окупантів. Заперечення російської агресії. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками", - йдеться на сайті.

Крім того, їй закидають незаконну комерційну діяльність в окупованому російськими загарбниками Криму, участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані російськими окупантами і російсько-терористичними бандформуваннями території України, а також те, що вона є противником незалежності українського православ'я від підконтрольної РФ РПЦ.

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Також повідомляється, що Марченко є засновницею, кінцевим бенефіціаром або власником істотної участі в не менш десяти компаніях, які займаються нерухомістю та будівництвом, фінансами, які працюють у сільському господарстві, що заготовлюють ліс, які проводять інженерні вишукування, що працюють у медіа в Україні, Росії та в окупованому російськими загарбниками Криму.

У профілі представлені свідчення причетності подружжя Медведчука до діяльності низки компаній, провідних господарську діяльність у РФ і на окупованих РФ територіях України, а також фрагмент інтерв'ю з нею.

Згідно з опублікованою інформацією, Марченко також належить пакет акцій українського телеканалу "1 + 1".

Нагадаємо, хрещеним батьком дитини Марченко є президент РФ Володимир Путін.

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2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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