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Twitter "верифікував" акаунт МЗС РФ в окупованому Криму. Соцмережа має негайно заблокувати цей обліковий запис! - Джапарова

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Twitter "верифікував" акаунт МЗС РФ в окупованому Криму. Соцмережа має негайно заблокувати цей обліковий запис! - Джапарова
Соцмережа Twitter позначила спеціальною позначкою акаунт незаконного представництва Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Криму, яка свідчить про те, що профіль був перевірений на справжність і верифікований.

Зазвичай такий знак додається до сторінок офіційних установ або знаменитостей. Спочатку на верифікацію акаунта звернули увагу користувачі соцмережі. Цей факт обурив заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарову, інформує Цензор.НЕТ.

"На додаток до двох наших попередніх дзвінків ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити так званому МЗС РФ в Криму галочку перевірки, в той час, як міжнародне спільнота, включаючи більшість країн-членів ООН, чітко говорять, що Крим частину України", - зазначила Джапарова в твіттері.

"Twitter має негайно заблокувати цей обліковий запис!", - додала вона.

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Зазначимо, що окупанти завели акаунт представництва так званого Міністерства закордонних справ Росії в Криму навесні 2015 року. Однак до недавнього часу офіційного статусу в соцмережі він не мав. Примітно, що одночасно з верифікацією в топі хештегів з'явився #TwitterSupportsTerrorism.

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Топ коментарі

  • phonomaniac
    Отправьте жалобу в твиттере на эту учётную запись:
    https://twitter.com/i/report/user/3092296437
    Если жалоб будет много, должны обратить внимание.
  • Valery Greff
    ...или заблокировать этот Твиттер.
  • Igor Abolinsh
    Уже с 15 февраля сроком на 1 ГОД! На территории Латвии запрещена ретрансляция телеканала «РТР-Россия»
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