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Кремль: Україна - частина "русского мира". Велика дурість це заперечувати

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Кремль: Україна - частина "русского мира". Велика дурість це заперечувати
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що тема захисту "русского мира" залишається пріоритетною для держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

За словами представника Кремля, частиною "русского мира" є і Україна.

"В Україні живе дуже багато росіян і російськомовних. Вони всі належать до "русского мира". Культурний зв'язок, історичні зв'язки, спільні корені заперечувати було б великою дурістю", - заявив він.

Пєсков зазначив, що в Україні ідеї "русского мира" будуть просуватися шляхом м'якої сили, без методів, які б суперечили міжнародному праву.

Раніше Пєсков засудив введення санкцій в Україні проти трьох телеканалів за їхню проросійську позицію.

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Топ коментарі

  • Антон Есипенко 8647e951
    Песков это международный преступник! Большая глупость это отрицать
  • Роман с камнем
    Кремль: Україна - частина "русского мира". Велика дурість це заперечувати - Цензор.НЕТ 6571
  • Роман с камнем
    Кремль: Україна - частина "русского мира". Велика дурість це заперечувати - Цензор.НЕТ 7172
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