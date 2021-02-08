Кремль: Україна - частина "русского мира". Велика дурість це заперечувати
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що тема захисту "русского мира" залишається пріоритетною для держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
За словами представника Кремля, частиною "русского мира" є і Україна.
"В Україні живе дуже багато росіян і російськомовних. Вони всі належать до "русского мира". Культурний зв'язок, історичні зв'язки, спільні корені заперечувати було б великою дурістю", - заявив він.
Пєсков зазначив, що в Україні ідеї "русского мира" будуть просуватися шляхом м'якої сили, без методів, які б суперечили міжнародному праву.
Раніше Пєсков засудив введення санкцій в Україні проти трьох телеканалів за їхню проросійську позицію.