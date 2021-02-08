У Латвії заборонили телеканал "Росія РТР" за пропозицію ввести в Україну війська РФ

Національна рада щодо електронних ЗМІ (NEPLP) у понеділок вирішила на рік заборонити трансляцію "Росія РТР" на території Латвії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив голова правління NEPLP Івар Аболіньш.

"Ми свій інформпростір захищали, захищаємо і будемо захищати", - наголосив Аболіньш.

Влітку NEPLP констатувала розпалювання ненависті в передачі "60 хвилин" на цьому телеканалі й почала процес обмеження. Учасники програми, а також ведуча Ольга Скабєєва при розмові про Україну використовували позначення, які розцінюються як хейт-спіч. Зокрема, Україна була названа терористичною державою, а її колишній президент Петро Порошенко - терористом. У ході дискусії ведуча запропонувала ввести на територію України російські війська, щоб втихомирити обидві сторони конфлікту.

Це не перший раз, коли NEPLP обмежує ретрансляцію "Росія РТР" у Латвії. Наприклад, у січні 2019 роки її заборонили на три місяці.

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