У Латвії заборонили телеканал "Росія РТР" за пропозицію ввести в Україну війська РФ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив голова правління NEPLP Івар Аболіньш.
"Ми свій інформпростір захищали, захищаємо і будемо захищати", - наголосив Аболіньш.
Влітку NEPLP констатувала розпалювання ненависті в передачі "60 хвилин" на цьому телеканалі й почала процес обмеження. Учасники програми, а також ведуча Ольга Скабєєва при розмові про Україну використовували позначення, які розцінюються як хейт-спіч. Зокрема, Україна була названа терористичною державою, а її колишній президент Петро Порошенко - терористом. У ході дискусії ведуча запропонувала ввести на територію України російські війська, щоб втихомирити обидві сторони конфлікту.
Це не перший раз, коли NEPLP обмежує ретрансляцію "Росія РТР" у Латвії. Наприклад, у січні 2019 роки її заборонили на три місяці.