Український дитячий садок уперше потрапив у базу найкращих архітектурних об'єктів світу

Дитячий садок в Обухівці Дніпропетровської області став відомим далеко за межами області й навіть країни.

Про садок написав авторитетний сайт ArchDaily, на якому публікують інформацію про найкращі зразки сучасної архітектури і дизайну.







За словами Юрія Голика, на створення садка в Обухівці пішло півтора року, в тому числі рік - на саме будівництво.

Складність полягала в тому, щоб реалізувати новаторські ідеї в рамках існуючих державних будівельних норм (ДБН) та архаїчних вимог контролюючих органів.

Однією з новацій стали вікна в підлогу на південній стороні будівлі. Це дозволяє в осінньо-зимовий період, коли сонце низько над горизонтом, отримувати більше сонячної енергії і додатково підігрівати приміщення. А для захисту від високого сонця в літній період є балкони другого поверху і фасадна пластика.

Садок доброзичливий як зсередини, так і зовні. У коридорах на стінах - мультяшні герої, яких діти можуть розфарбовувати, на стелях у спальнях - малюнки, які допомагають розслабитися і заснути. На подвір'ї - штучна трава, замість традиційного асфальту і щебеню. Повністю безбар'єрний вхід.

На будівництво садка в селі Обухівка Дніпропетровської області витратили 68 млн гривень. У цю суму входить все - від будівельних робіт, до закупівлі столових приборів і постільної білизни. Площа садка становить близько 2 000 кв м.

Проєкт створив молодий дніпропетровський архітектор Алекс Валентіров. Крім садка в Обухівці, він розробив проєкти реконструкції багатьох шкіл Дніпропетровської області.





Раніше Юрий Голик розповів, як у Дніпропетровській області з'явилися кращі в країні дитячі садки.