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У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба

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У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба
Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що проблеми з вакцинацією є не тільки в Україні, але і в Європейському Союзі.

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав під час брифінгу в Києві, відповідаючи на питання, чому в ЄС уже почалася масова вакцинація, а Україна обіцяє почати тільки в лютому.

"Тому що вони члени Європейського Союзу і, безумовно, спочатку поставляється вакцина країнам-членам ЄС, а потім члени Євросоюзу можуть вирішувати з ким вакциною поділитися. І у нас є домовленості з деякими країнами ЄС, які готові з нами поділитися", - сказав Кулеба.

Водночас від додав, що не у всіх членів ЄС вакцинація йде за планом і не всі отримують вакцину в достатній кількості. "Тому в питанні вакцинації відбувся глобальний збій, а не тільки в Україні", - додав Кулеба.

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Топ коментарі

  • Oljik
    Збій почався у квітні 2019 року.
  • 5 копійок
    У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3497
  • Small Jerboa
    ГНИЛЫЕ ОТМАЗКИ!!!
    Израиль, Канада, Япония, Индия, США, Мексика, Великобритания, ...
    и другие страны НЕ входящие в ЕС уже давно НАЧАЛИ вакцинацию!
    В вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой. Проблемы есть не только в Украине, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5945
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