Мороз, завірюхи і крижаний дощ: синоптики дали прогноз на найближчу добу

9 лютого циклон принесе мінливу погоду з опадами, а у вихідні вдарять морози до -25.

Як інформує Цензор.НЕТ, найближчої доби погода в Україні погіршиться. За словами синоптика Наталії Діденко, "Прогноз погоди зараз складати - явно непроста робота. Серія циклонів, які проносяться над Україною, сніг, дощ, від сильного морозу на півночі до +15 градусів в Криму, штормовий вітер, ожеледь, хуртовини... Словом, треба призупинитися, а то вийде мало не весь список зимових і весняних атмосферних явищ".

Завтра, 9 лютого, циклон з атмосферними фронтами продовжить впливати на погоду в Україні. Найближчої ночі опади охоплять більшість областей України.

Найбільша їх ймовірність - на сході, в північно-східних областях і в Дніпропетровській області. Опади шарами розподіляться з півночі на південь - сніг, потім мокрий сніг, потім крижаний дощ і дощ.

У горах - небезпека сходження лавин.

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Нічна температура буде -6-13 градусів, а ось удень 8 лютого очікується:

в північних областях України -5-9 градусів, холодніше;

в західних областях -1-4, на Волині та Рівненщині до -7 градусів, у Чернівецькій області близько нуля, на Закарпатті до +5 градусів;

в центральних областях +1 +4 градуси, на Полтавщині до -2 градусів;

у східних областях на Луганщині та Донеччині +3 +6 градусів, у Харківській області близько нуля;

в південній частині +5 +10, в Криму до +13 +15 градусів.

Вітер в Україні буде віяти зі сходу, буде поривчастим, некомфортним.

У Києві найближчої ночі буде йти сніг, затримається, з періодами, до ранку. Вдень у вівторок опади ослабнуть і припиняться. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі до -10 градусів, вдень очікується -2-5 градусів.

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За даними синоптиків, із вихідних в Україну прийде чергова порція серйозних морозів: до -20, і -25 градусів.