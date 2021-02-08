Помер чоловік, який скоїв самопідпал під час протестів у Москві 31 січня

Чоловік, який намагався скоїти самогубство в центрі Москви, помер у лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

Загиблий Віктор Руденко влаштував самоспалення на вулиці Велика Бронная біля метро "Тверська" вдень 31 січня. В цей час у Москві була акція опозиції на підтримку Олексія Навального.

Поліцейські і перехожі встигли збити полум'я, після чого чоловіка з сильними опіками тіла доставили в лікарню. За даними телеграм-каналу 112, Руденко так і не прийшов до тями після спроби самогубства.

У поліції заявляли, що загиблий вирішив накласти на себе руки через шахраїв, які здійснювали замах на його квартиру.

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Джерело "Интерфаксу" повідомляло, що у Руденка розвинулася параноя і він спостерігався в психоневрологічному диспансері.