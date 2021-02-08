У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв

У "Слуг народу" де-факто склалася коаліція з групою "Довіра" і деякою частиною позафракційних депутатів.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп "СН" Микита Потураєв.

"У нас зараз досить стабільна політична ситуація. Більш того, у "Слуг народу" - і це було б нечесно приховувати - з багатьох питань де-факто склалася коаліція, або, скажімо так, зафіксовано згоду з групою "Довіра" і деякою частиною позафракційних депутатів. А коли йдуть закони, за якими є загальна згода, ми отримуємо голоси і "Європейської солідарності", і "Голосу", і навіть "За майбутнє" (при всіх напружених відносинах із паном Коломойським). Це, звичайно, в першу чергу соціальні закони. Але якщо ми говоримо про закони євроінтеграційні, то майже завжди (якщо тільки в нас немає суперечки щодо норм технічного властивості) і "Голос" голосує, і "Європейська солідарність" часто голос дає. Так що в нас немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної", - заявив Потураєв.

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З повним текстом інтерв'ю Микити Потураєва "У" Слуги народу "немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної" можна ознайомитися тут.