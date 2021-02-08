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Кулеба про членство України в НАТО: Хочемо від Альянсу також бачити розвиток їхньої позиції

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Кулеба про членство України в НАТО: Хочемо від Альянсу також бачити розвиток їхньої позиції
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що Україна хотіла би бачити, що НАТО також щось робить для членства країни в Альянсі.

Про це Кулеба сказав під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми йдемо своїм шляхом Євроатлантичної інтеграції. У 2008 році нам була дана чітка, викладена на папері обіцянка, що ми будемо членами НАТО. Була дана чітка вказівка міністром закордонних справ НАТО напрацювати надання Україні Плану дій щодо членства. Відтоді ми багато рухаємося, завдяки системній роботі віцепрем’єра сьогодні на уряді був ухвалений проєкт указу президента про національну програму. Ми хочемо від НАТО теж бачити розвиток їхньої позиції. Ми вдячні за те, що минулого року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями, але все-таки це питання лежить поза межами рішення в Бухаресті. 13 років пройшло, тому виникає питання: чому, де рух вперед?", - сказав Кулеба

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Андрій Таран заявив, що Україна сподівається отримати ПДЧ на саміті НАТО в 2021 році.

Читайте: У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба

Топ коментарі

  • игорь полковник
    И это говорит министр иностранных .дел.Кто в НАТО ,хочет Украина или НАТО.Какие они должны сделать шаги?
  • 5 копійок
    При ЗЕзагляданні ***** вглаз ніякої НАТИ не буде.
  • Иван Петрович Сидоров
    Кулеба чирикает, а решает обезьянник Коломойского. Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук/ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
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