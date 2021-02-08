Кулеба про членство України в НАТО: Хочемо від Альянсу також бачити розвиток їхньої позиції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що Україна хотіла би бачити, що НАТО також щось робить для членства країни в Альянсі.

Про це Кулеба сказав під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми йдемо своїм шляхом Євроатлантичної інтеграції. У 2008 році нам була дана чітка, викладена на папері обіцянка, що ми будемо членами НАТО. Була дана чітка вказівка міністром закордонних справ НАТО напрацювати надання Україні Плану дій щодо членства. Відтоді ми багато рухаємося, завдяки системній роботі віцепрем’єра сьогодні на уряді був ухвалений проєкт указу президента про національну програму. Ми хочемо від НАТО теж бачити розвиток їхньої позиції. Ми вдячні за те, що минулого року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями, але все-таки це питання лежить поза межами рішення в Бухаресті. 13 років пройшло, тому виникає питання: чому, де рух вперед?", - сказав Кулеба

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Андрій Таран заявив, що Україна сподівається отримати ПДЧ на саміті НАТО в 2021 році.

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