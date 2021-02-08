Шмигаль про епідемситуацію з COVID-19 в Україні: є регіони з помірним рівнем захворюваності, але є і спалахи

Епідемічна ситуація в областях України різна. Є регіони, де рівень захворюваності на коронавірус помірний, проте є і спалахи.

Про це сьогодні в ході традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОФісу президента.

"Протягом тижня така ситуація спостерігалася в Івано-Франківській області. Щодня там фіксувалося понад 400 хворих. Зараз так само залишається близько 400 випадків. Динаміка схожа на ту, яка спостерігалася на початку пандемії в Чернівецькій області. Поставили ситуацію на контроль керівництва області", - повідомив глава уряду.

У зв'язку з цим, за його словами, розглядається можливість повернення до адаптивного карантину.

"Адаптивний карантин означає умовний поділ України на зелену, жовту, помаранчеву зони, і за окремим рішенням можуть встановлюватися червоні зони", - зазначив Денис Шмигаль.

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