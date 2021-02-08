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Обов'язкова вакцинація не порушить конституційні права громадян України, - представник Зеленського в КС Веніславський

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Обов'язкова вакцинація не порушить конституційні права громадян України, - представник Зеленського в КС Веніславський
Обов'язкова вакцинація від COVID для деяких категорій України громадян не порушить їхні конституційні права. Але ситуація в цьому питанні неоднозначна, оскільки кожному гарантується недоторканність, в той час як держава зобов'язана зробити все для епідеміологічної безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський.

"Президент не говорив про обов'язковість вакцинації для всіх. Він сказав, що вакцинація в деяких зарубіжних країнах є обов'язковою, але для України про обов'язковість вакцинації він не говорив", - зазначив він.

Він також підкреслив, що в цьому питанні ситуація неоднозначна, оскільки, з одного боку, кожен має право на свободу та особисту недоторканість, в тому числі на заборону медичних дослідів, а з іншого - є обов'язок держави забезпечувати санітарно-епідеміологічне благополуччя.

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"Тому я думаю, що гіпотетично для окремих категорій громадян, діяльність яких пов'язана з ризиком швидкого поширення коронавірусу, може бути введена обов'язковість вакцинації як умова перебування на тій чи іншій роботі", - стверджує Веніславський.

Він також додав, що немає прямої заборони на обов'язкову вакцинацію.

"Бо є конституційна норма, що життя людини - найвища цінність, і держава зобов'язана, відповідно до ст. 3 Конституції України вживати всі необхідні заходи для захисту життя і здоров'я людини. В Україні на цей момент вакцинація буде добровільною, але якщо буде необхідність введення певних обов'язків для певних категорій громадян, то це можливо. Хоч, скажімо так, аргументація не на 100% буде бездоганною", - упевнений Веніславський.

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Топ коментарі

  • РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ
    Статья 28.Каждый имеет право на уважение его достоинства. Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию. Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
  • Вячеслав Бондаренко e29b6587
    Абсолютно преступное заявление.
  • Гонта Київський
    Адекватные украинцы считают, что после подобных заявлений граждане Украины имеют полное право разрушить надежды такой твари, как Вениславский, на долгую и счастливую жизнь... Смотря на то, как стадо хохлов до сих пор себя смирно вело, ****** решили, что им уже все дозволено. *****...и, обнаглевшие от безнаказанности.
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