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Понад 80 будинків у центрі Києва залишилися без гарячої води й опалення

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Понад 80 будинків у центрі Києва залишилися без гарячої води й опалення
Через пошкодження тепломережі без опалення і гарячої води залишилися понад 80 будинків у центрі Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську державну адміністрацію, аварія сталася близько 2.00 понеділка, 8 лютого, на вул.Лаврська, 13.

Було виявлено експлуатаційне пошкодження трубопроводу, через що без опалення і гарячого водопостачання залишилися 86 житлових будинків. Аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують сьогодні до кінця дня.

Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому (в 1987 р.).

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Набудували хмарочосів, ось котельні і давлять щоб випхати теплоносій на таку висоту, а комунікації на такий тиск не розраховані, та ще і старі.
  • Sergei Kovalenko
    Более 80 домов в центре Киева остались без горячей воды и отопления - Цензор.НЕТ 2467
  • Антип61
    Дайте ремонтникам еще 100 дней!
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