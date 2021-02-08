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Квін про зустріч Зеленського і президента США: Байден зараз зосереджений на боротьбі з COVID-19, подорожі поки не заплановані

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Квін про зустріч Зеленського і президента США: Байден зараз зосереджений на боротьбі з COVID-19, подорожі поки не заплановані
Зараз президент США Джо Байден не планує подорожі в жодну з країн через зайнятість боротьбою з пандемією.

Про це сказала під час брифінгу тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Президент Байден щойно вступив у свої права та обов’язки і зараз він дуже зосереджений на подоланні коронавірусу в США. Тому питання розкладу його подорожей, не лише в Україну, а й усі країни, на цей час ще не розроблено", - сказала Квін.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Байден зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком денним, тому Україна буде шукати дату контакту.

Також читайте: Зеленський говорить так, як сказала б людина з вулиці. Він просто не намагається стати таким собі класичним лощеним дипломатом, - "слуга народу" Потураєв

Топ коментарі

  • jklpqrs
    Идите своей дорогой, г-н Зеленский, пожалуйста. Это перевод.
  • Oljik
    Просто у Буби дохріна вільного часу, не те що у якогось БайденаКвин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы - Цензор.НЕТ 3777
  • Rostyslav Komarnytsky
    Тут є й інша трактвка. Байден дає Зєлєнскому підказку, чим би тй май займатися. Але тупо у треба казати прямо: займися справою, а не чухнею.
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