Квін про зустріч Зеленського і президента США: Байден зараз зосереджений на боротьбі з COVID-19, подорожі поки не заплановані

Зараз президент США Джо Байден не планує подорожі в жодну з країн через зайнятість боротьбою з пандемією.

Про це сказала під час брифінгу тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Президент Байден щойно вступив у свої права та обов’язки і зараз він дуже зосереджений на подоланні коронавірусу в США. Тому питання розкладу його подорожей, не лише в Україну, а й усі країни, на цей час ще не розроблено", - сказала Квін.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Байден зараз зайнятий внутрішньополітичним порядком денним, тому Україна буде шукати дату контакту.

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