У кожному регіоні вакцинацію проводитимуть у середньому 23 мобільні бригади, - Степанов

Проводити вакцинацію в кожному регіоні будуть приблизно 23 мобільні бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" в Києві в понеділок.

"Для здійснення вакцинації медична система може забезпечити 4,25 тис. пунктів щеплень і 572 мобільні бригади, в середньому 23 мобільні бригади на регіон. На першому та другому етапі у кожному регіоні буде достатньо сформувати по сім-вісім мобільних бригад", - сказав він.

Міністр додав, що на сьогодні медпрацівники проходять навчання для проведення вакцинації.

"Наразі медпрацівники проходять відповідні навчання і до середини лютого будуть готові. Ми детально прописали кожен етап, але так, щоб оперативно адаптувати його під зміни епідемічних або логістичних умов", - сказав він.

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"МОЗ, Центр громадського здоров'я у співпраці з ВООЗ та ЮНІСЕФ вже провели перший етап оцінки холодового ланцюга для транспортування та збереження вакцин. Держава здатна забезпечити всю логістику. Для наднизьких температур держава вже залучила приватну компанію", - додав міністр.

Степанов зазначив, що на першому етапі вакцинації, який включає майже 370 тис. осіб, вакцину отримають працівники мобільних бригад вакцинації, медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, що працюють у медзакладах і надають допомогу хворим на COVID-19, працівники лабораторій, які проводять дослідження на COVID-19, працівники екстренки, включаючи водіїв, громадяни, які перебувають у спеціалізованих медзакладах, і працівники таких медзакладів (інтернати, будинки людей похилого віку та ін.), військовослужбовці.

На другому, третьому та четвертому етапі вакцину отримають люди, які входять до групи ризику за професійною ознакою, станом здоров'я або віком.