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Україна планує почати вакцинацію 15 лютого, - Степанов

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Україна планує почати вакцинацію 15 лютого, - Степанов
Попередньо, визначена дата початку процесу вакцинації в Україні. Це 15 лютого поточного року.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що з 15 лютого ми почнемо вакцинацію", - сказав Степанов. Він запевнив, що в Україні буде вакцинація виключно безпечною вакциною.

"Кількість виробників цих вакцин - буде мінімум 3-4-5 виробників. Ви всі розумієте, що зараз кілька виробників закінчують дослідження на третій стадії випробування. Наприклад, у другому півріччі 2021 року з'явиться ще одна вакцина. Тому всі вакцини будуть безпечні. І немає різниці, вакциною якого виробника будемо вакцинувати", - додав Степанов.

Читайте також: У кожному регіоні вакцинацію проводитимуть у середньому 23 мобільні бригади, - Степанов

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Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465



    tZE inform

    @tZEinform

    ·5 ч

    По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.
  • Біле Пальто
    Та на здоров'я- але точно без мене.
  • товарищ Маузер 2
    я что-то тоже очкую... может проверим сначала на избранниках?)) не дай Бог заболеют))
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