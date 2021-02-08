Україна планує почати вакцинацію 15 лютого, - Степанов

Попередньо, визначена дата початку процесу вакцинації в Україні. Це 15 лютого поточного року.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що з 15 лютого ми почнемо вакцинацію", - сказав Степанов. Він запевнив, що в Україні буде вакцинація виключно безпечною вакциною.

"Кількість виробників цих вакцин - буде мінімум 3-4-5 виробників. Ви всі розумієте, що зараз кілька виробників закінчують дослідження на третій стадії випробування. Наприклад, у другому півріччі 2021 року з'явиться ще одна вакцина. Тому всі вакцини будуть безпечні. І немає різниці, вакциною якого виробника будемо вакцинувати", - додав Степанов.

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