Сподіваємося наздогнати темпи вакцинації інших країн, - заступник голови ОП Тимошенко

Вакцини від коронавірусу будуть постійно надходити в Україну, починаючи з лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Є деякі моменти з підписанням контрактів і взагалі умов контрактів, за якими до нас буде заходити вакцина. Але хочу всіх заспокоїти: домовленість про те, що починаючи з лютого, у нас буде велика кількість вакцин - у березні, квітні й далі протягом року, - уже точно є. Як тільки прийдуть перші партії вакцин, всі про це дізнаються. Особливо будемо запрошувати співробітників ЗМІ, щоб усі побачили, що вакцина є, і почнемо перший етап вакцинації", - розповів заступник голови ОП.

У той же час Тимошенко заявив, що в Офісі Президента сподіваються "наздогнати темпи вакцинації інших країн".

"Не можемо підтвердити щодо 15 лютого, якщо міністр охорони здоров'я так говорить, може, так і буде. Як ви знаєте, була домовленість про постачання 100 тисяч вакцин Pfizer за програмою COVAX, але потім були проведені додаткові переговори з виробником безпосередньо, і ми отримаємо набагато більше вакцин вже в лютому. Я сподіваюся, ми наздоженемо темпи вакцинації інших країн", - додав Тимошенко.

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