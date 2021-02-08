Пандемія зблизила Європейський Союз та Україну, - Маасікас
Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Пандемія зблизила Європейський Союз та Україну, солідарність - це двосторонній процес, ми дуже добре пам'ятаємо українську медичну команду, яка полетіла допомогти Італії в темний момент пандемії саме в цій країні", - сказав глава представництва.
Він також нагадав, що раніше Євросоюз виділив Україні 190 млн євро в рамках загального пакету допомоги країнам Східного партнерства для боротьби з пандемією коронавірусу.
Водночас Маасікас зазначив, що в Україні дуже низький рівень вакцинації населення за останні роки, і це також є індикатором браку довіри до влади, тому для того, щоб вакцинувати достатню кількість людей, українській владі потрібно буде попрацювати.
Глава представництва додав, що керівники країни повинні об'єднати "амбітні реформи з тим, щоб забезпечити прозорі процедури в закупівлях і побудувати установи, які зможуть долучитися до всеосяжної вакцинації".
Він також зазначив, що пишається рішенням COVAX надати перші поставки українським медикам вже в середині лютого.