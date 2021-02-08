Стан важкий, на ШВЛ: в лікарні Дніпра рятують 25-річного воїна, який зазнав мінно-вибухової травми на Донбасі 6 лютого

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова лікарі намагаються врятувати 25-річного хлопця, який зазнав мінно-вибухової травми 6 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

Так, за словами лікаря, в суботу, 6 лютого, о 22:00 в лікарню ім.Мечникова був доставлений поранений Ілля. Йому 25 років, він родом з Нікополя.

"Зазнав поранення 6 лютого близько 17:00, обставини і місце поранення не уточнюються. Евакуйовано бортом з мобільного госпіталю.

Діагноз: мінно-вибухова травма. Струс головного мозку. Перелом стінок гайморових пазух. Переломи кісток лицьового черепа. Опіки обличчя і шиї другого Б ступеня, площею 8% поверхні тіла. Опіки верхніх дихальних шляхів. Численні осколкові поранення голови, шиї, обличчя, грудної та черевної стінки, кінцівок. Закрита травма грудної клітини. Забій легень. Проникаючі поранення, чужорідні тіла лівого і правого ока. Оперований. Видалення осколків з очей. Стан залишається важким. На ШВЛ, медикаментозна седація", - написав він.

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Нагадаємо, 6 лютого в районі Мар'їнки під час висунення на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Загинули старший солдат Назарій Поліщук і солдат Олексій Подвезенний. Третього військовослужбовця госпіталізували. Найімовірніше, саме його намагаються зараз врятувати в лікарні ім. Мечникова.



