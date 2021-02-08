Поява COVID-19 могла статися через зміну клімату, - дослідження

Вчені виявили зв'язок між зміною клімату в Південному Китаї і виникненням SARS-CoV-2 - вірусу, що викликав пандемію COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, дослідження було проведене вченими з Кембриджського університету, Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін і Гавайського університету.

"Дослідження виявило масштабні зміни типу рослинності в південній китайській провінції Юньнань і прилеглих районах М'янми і Лаосу за останнє сторіччя. Кліматичні зміни, включаючи підвищення температури, сонячного світла та атмосферного вуглекислого газу, які впливають на ріст рослин і дерев, змінили природне місце існування від тропічних чагарників до тропічних саван і листяних лісів. Це створило сприятливе середовище проживання для багатьох видів кажанів, які переважно живуть у лісах", - ідеться в повідомленні.

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За даними вчених, переселення кажанів в інші райони призвело до нових взаємодій між тваринами і вірусами, внаслідок чого більш шкідливі віруси передавалися або еволюціонували. Світова популяція кажанів є "резервуаром" приблизно для 3 тис. різних типів коронавірусу, причому кожен вид цих тварин є носієм у середньому 2,7 типів коронавірусу - більшість із них не виявляють симптомів.

"Збільшення числа видів кажанів у конкретному регіоні, викликане зміною клімату, може збільшити ймовірність того, що там присутній, передається або розвивається шкідливий для людини коронавірус", - ідеться в повідомленні.

Більшість коронавірусів, які переносяться кажанами, не можуть передаватися людині. Але кілька коронавірусів, які, як відомо, заражають людей, дуже ймовірно, походять від кажанів, у тому числі три, які можуть привести до людських жертв: близькосхідний респіраторний синдром, а також важкий гострий респіраторний синдром SARS-CoV-1 і SARS- CoV-2, стверджують вчені.

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Крім того, дослідження показало, що за останнє сторіччя зміна клімату також призвела до збільшення числа видів кажанів у регіонах навколо Центральної Африки і розкиданих ділянок у Центральній і Південній Америці.