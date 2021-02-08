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Степанов про країни, які закуповують російську вакцину: в них РФ не відбирала території і не приносила десятки тисяч смертей

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Степанов про країни, які закуповують російську вакцину: в них РФ не відбирала території і не приносила десятки тисяч смертей
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорить, що Україна здатна себе забезпечити безпечнішою вакциною, ніж російська.

Про це він сказав під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що в тому числі країни, які говорять про Супутник-V, при всій повазі, я думаю, що в них Російська Федерація не забирала території. На території цих країн РФ не приносила десятки тисяч смертей. На території цих країн немає окупованих територій. Тому, напевно, в таких умовах можна думати про російську вакцину. У нас в Україні, я хочу нагадати всім, хто забув, уже 7 років йде війна... я думаю, що ми, як країна, і я в тому числі, як міністр охорони здоров'я, здатні забезпечити країну іншими безпечними вакцинами інших виробників", - сказав Степанов.

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Топ коментарі

  • Благо Вещатель
    У кацапов вообще стремно что либо покупать.
    С 2014 вообще ничего кацапского не купил.
  • Zemer
    Если Спутник V такой эффективный, то почему ***** в первую очередь своих лаптеногих не вакцинирует, а навязывает всему Миру.
  • Zemer
    Ещё Лугагда, Донбабве, Абхазия, Приднестровье, Сомали, Науру, Берег Слоновой Кости
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