Степанов про країни, які закуповують російську вакцину: в них РФ не відбирала території і не приносила десятки тисяч смертей

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорить, що Україна здатна себе забезпечити безпечнішою вакциною, ніж російська.

Про це він сказав під час брифінгу в Києві, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що в тому числі країни, які говорять про Супутник-V, при всій повазі, я думаю, що в них Російська Федерація не забирала території. На території цих країн РФ не приносила десятки тисяч смертей. На території цих країн немає окупованих територій. Тому, напевно, в таких умовах можна думати про російську вакцину. У нас в Україні, я хочу нагадати всім, хто забув, уже 7 років йде війна... я думаю, що ми, як країна, і я в тому числі, як міністр охорони здоров'я, здатні забезпечити країну іншими безпечними вакцинами інших виробників", - сказав Степанов.

Також читайте: МОЗ на цьому тижні вирішить, чи вакцинувати Зеленського, Шмигаля і Степанова для популяризації щеплень