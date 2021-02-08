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"Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель

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"Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель
Вакцинація від COVID в Україні буде добровільною. Зокрема, нікого не примушуватимуть робити цю процедуру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.

"Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - зазначила Мендель.

Раніше представник президента в КС Федір Веніславський заявив, що обов'язкова вакцинація від COVID для деяких категорій України громадян не порушить їхні конституційні права.

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
    "Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - Мендель - Цензор.НЕТ 9280
  • belge
    "Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель - Цензор.НЕТ 6434
  • Підлога Маккартні
    зеля менделиху уже не раз вакциновал своим маленьким шприцыком "Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель - Цензор.НЕТ 6742
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