Вовка не доставили у ВАКС для обрання йому запобіжного заходу. Суддю не знайшли ні вдома, ні на роботі, - прокурор САП (оновлено)

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк не доставлений у понеділок до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) для обрання йому запобіжного заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС.

"Вовк не прибув на засідання", - сказали в суді. Інших подробиць поки не повідомляється.

За даними УНІАН, детективи Національного антикорупційного бюро не змогли примусово доставити Вовка на засідання суду, бо не застали його ні вдома, ні на роботі.

На 15:00 у Вищому антикорупційному суді було заплановано розгляд клопотання про обрання Вовку запобіжного заходу у вигляді застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя Вовк називає НАБУ посіпаками, а рішення ВАКС - незаконним

Однак Вовк не з'явився на це засідання, незважаючи на рішення ВАКС про примусовий привід.

Прокурор САП Олег Макар повідомив, що детективи НАБУ не знайшли Вовка за жодною з відомих їм адрес.

Зараз у судовому засіданні оголошено 10-хвилинну перерву.

Нагадаємо, раніше суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав таке рішення ВАКС незаконним.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.