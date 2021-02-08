НАБУ втретє просить Венедіктову віддати справу Татарова

Уже втретє Національне антикорупційне бюро намагається витребувати у Офісу Генпрокурора справу за підозрою заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ, детективи Національного бюро вже втретє намагаються витребувати вказану кримінальну справу в ОГП. Попередні дві постанови (від 28.12.2020 та 5.01.2021) офіс генпрокурора проігнорував.

У бюро зазначають, що всі маніпуляції, які використовує ОГП, щоб не віддавати справу Татарова, спрямовані на втручання в діяльність НАБУ.

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"НАБУ і САП втретє офіційно повідомило ОГП, що кримінальне провадження за підозрою екс-народного депутата і заступника керівника Офісу президента повинні розслідувати детективи НАБУ. Національне бюро витребує справу в ОГП. Відповідна постанова директора НАБУ, узгоджена з прокурором САП, направлена до Офісу генерального прокурора 8 лютого 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ стверджують, що справа стосовно Татарова має бути в бюро так само, як і справа про заволодіння майном Нацгвардії на 81,6 млн грн.