Щоб промисловість провела екомодернізацію, потрібно повертати підприємствам частину екоподатку та передбачити інвестиції з бюджету, - екологи

Для того, щоб українські промислові підприємства провели екологічну модернізацію, необхідно залишати їм частину коштів від екоподатку, а також передбачити інвестиції з бюджету та механізми для залучення інвестицій.

Про це заявили представники екологічних організацій під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 на тему "Розвиток промисловості, транспорту та інфраструктури".

За словами віцепрезидента Професійної асоціації екологів України зі сталого розвитку Валерії Заружко, на сьогодні більша частина коштів від екоподатку не використовуються для природоохоронних заходів, оскільки вони перераховуються не в спеціальний цільовий фонд, а в загальний фонд бюджету.

"Екоподаток потребує реформування. Перш за все, потрібно змінити пропорцію - 70% його обсягу залишати на місцевому рівні, а 30% - спрямовувати у спеціальний цільовий фонд", - сказала Заружко.

Своєю чергою, голова Комітету екології та сталого розвитку ЄБА Станіслав Зінченко наголосив на тому, що виконання Україною міжнародних екологічних зобов’язань не повинно стати основою для погіршення конкурентних умов для вітчизняної енергетики та промисловості.

"Україна не може бути лідером у боротьбі зі змінами клімату. Лідерами цього процесу є найбагатші країни світу, які водночас є лідерами у викидах парникових газів. Але ми можемо і повинні ставити амбітні цілі для забезпечення сталого розвитку: наприклад, у активному запровадженні ресайклінгу та створення нових галузей - переробки побутових та промислових відходів задля їх подальшого використання. В нас величезний потенціал у напрямку циркулярної економіки: наприклад використання шлаків при будівництві та ремонті доріг", - сказав Зінченко.

На його думку, Україні потрібно бути частиною Зеленого курсу ще на етапі розробки політик, аби з одного боку бути повноцінним партнером з ЄС, а з іншого - захищати українські інтереси на експортних ринках. Проте зараз Національно-визначений внесок (НВВ2) і Позиційний документ не містять чітко визначених джерел фінансування/інвестицій.

Саме тому, за його словами, Комітет екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації пропонує створити фінансові інструменти, які допоможуть підприємствам з екомодернізацією. Серед цих інструментів - залучення іноземних інвестицій в декарбонізацію, екологічну модернізацію та галузь переробки відходів, ефективне цільове використання надходжень від екологічного податку, співпраця з міжнародними фінансовими інституціями та створення фондів, які будуть залучати кошти від міжнародних фінансових установ.

Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

Водночас президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що коштам від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і направляти їх виключно на екологічні проєкти.

Своєю чергою експрем’єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявив, що ухвалення законопроєкту про промислові викиди (№4167) в існуючому вигляді завдасть удару по підприємствах і поглибить промислову кризу.