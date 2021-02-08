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Росію позбавили права прийняти в себе Чемпіонат світу з боротьби

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Росію позбавили права прийняти в себе Чемпіонат світу з боротьби
Замість російського Красноярська наступний чемпіонат відбудеться в сербському Белграді.

Про це інформує United World Wrestling - організація, що відповідає за проведення заходу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поважаємо рішення CAS, позицію WADA і скорегували розклад змагань відповідно до цього. Нещодавно ми провели успішний Індивідуальний Кубок світу в Белграді, і ми впевнені, що Росія стане прекрасним господарем турніру в 2023 році", - пояснив рішення перенести чемпіонат президент UWW Ненад Лаловіч.

Від проведення чемпіонату світу з боротьби в Красноярську відмовилися через торішнє рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS), яким Росії заборонили влаштовувати у себе будь-які міжнародні змагання до кінця 2022 року.

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Також UWW вирішила перенести один із чотирьох етапів світової серії з пляжної боротьби, який також мала приймати Росія. Нове місце проведення повинні озвучити найближчими тижнями.

Топ коментарі

  • Серый Вовк
    Сколько можно повторять ,НЕТ никакой росеи ,есть КАЦАПСКИЙ ******** ! Россию лишили права принять у себя Чемпионат мира по борьбе - Цензор.НЕТ 7409
  • Ksenia VB
    Краще на росію не їздити.
    там дуже небезпечно. І взагалі зачинити ту тюрму народів, поки не повалять пуйла.
  • Eutectic
    Давно пора
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