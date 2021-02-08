Росію позбавили права прийняти в себе Чемпіонат світу з боротьби

Замість російського Красноярська наступний чемпіонат відбудеться в сербському Белграді.

Про це інформує United World Wrestling - організація, що відповідає за проведення заходу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поважаємо рішення CAS, позицію WADA і скорегували розклад змагань відповідно до цього. Нещодавно ми провели успішний Індивідуальний Кубок світу в Белграді, і ми впевнені, що Росія стане прекрасним господарем турніру в 2023 році", - пояснив рішення перенести чемпіонат президент UWW Ненад Лаловіч.

Від проведення чемпіонату світу з боротьби в Красноярську відмовилися через торішнє рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS), яким Росії заборонили влаштовувати у себе будь-які міжнародні змагання до кінця 2022 року.

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Також UWW вирішила перенести один із чотирьох етапів світової серії з пляжної боротьби, який також мала приймати Росія. Нове місце проведення повинні озвучити найближчими тижнями.