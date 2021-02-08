Степанов про закупівлю вакцин проти COVID-19: Ми ні за ким не ходимо з простягнутою рукою

Підтвердження з приводу надлишків вакцин, якими в Єврокомісії закликали країни ЄС поділитися з Україною, поки немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Це та мета, яку ми перед собою поставили, що не менше 60% повинні бути вакциновані. Відразу виникає питання, чому саме 60% — тому що після цієї цифри починає формуватися колективний імунітет. Будь-яке наше рішення підкріплене медичними речами, тут немає нічого політичного", — розповів очільник МОЗ.

Для виконання цієї мети потрібно вакцинувати приблизно 21 млн населення, на це буде потрібно 42 млн доз вакцини.

"На сьогодні у нас є розуміння як мінімум щодо 22 млн доз. Крім цього, ми чекаємо ще збільшення від COVAX на 8 млн доз. У нас є розуміння щодо інших виробників та постачання вакцин. Тут простіше, тому що ці поставки вже будуть на друге півріччя, оскільки програма вакцинації розгортається поступово", - пояснив Степанов.

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У той же час, за словами Степанова, підтвердження з приводу надлишків вакцин, якими у Єврокомісії закликали країни ЄС поділитися з Україною, поки немає.

"Але наше МЗС ретельно працює над залученням саме цього надлишку вакцин, який є в Європі. Йдеться про те, що ми хочемо купити, віддавати нам нічого не треба. Україна самодостатня країна. Ми розуміємо свої проблеми, але вони наші, і ми здатні для своїх громадян купити вакцини. Ми ні за ким не ходимо з простягнутою рукою, у нас виділені на це кошти", — розповів міністр.

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