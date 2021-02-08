Щоб вакцинувати проти коронавірусу достатньо громадян, керівництву України доведеться добряче попрацювати, - посол ЄС Маасікас

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас вважає, що український уряд вчасно і на належному рівні вжив заходів для подолання пандемії COVID-19, завдяки чому ситуація в Україні розвивалася рівномірно і без особливих криз.

Про це Маасікас заявив на брифінгу в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всі заходи, які українська влада вжила з минулого березня, були впроваджені вчасно і належним чином, кількість померлих від коронавірусу в Україні порівняно з іншими країнами ЄС відносно невисока. Також у порівнянні з іншими європейськими країнами, завдяки тим заходам, яких вжив український уряд, зокрема і локдауну, і запровадженню певних обмежень, можна сказати, що ситуація з коронавірусом розвивалася рівномірно і утримувала на такому рівні протягом усього цього періоду. Я особисто як людина, яка проживає в Україні, теж відчув рівномірність цього процесу. Це також додає плюсів до ситуації з подолання цієї кризи з COVID-19", - сказав Маасікас.

Коментуючи ситуацію з вакцинацією в Україні, голова представництва ЄС зауважив, що поки що цей процес не можна назвати масовим у жодній країні.

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"Наразі вакцинований лише приблизно 1 відсоток населення Євросоюзу. Не йдеться про те, що хтось провакцинований масово, а хтось ні", - зазначив дипломат.

"Один із найважливіших висновків, яких можна дійти в цій ситуації, – це важливість довіри в такій боротьбі. Зрозуміло сьогодні, що у країн із найвищим рівнем довіри до уряду було краще реагування на пандемію. По-перше, ідеться про довіру до системи охорони здоров'я. По-друге, це довіра до політичних інститутів і ЗМІ. І третє – це довіра до міжнародної солідарності та підтримки", – цитує Маасікаса Гордон.



Водночас він охарактеризував Україну як країну з "дуже низьким рівнем вакцинації протягом останніх років".



"Це також є індикатором нестачі довіри. Тобто для того, щоб вакцинувати достатню кількість людей у вашій країні, безумовно, доведеться попрацювати і докласти неабияких зусиль керівникам країни", – пояснив Маасікас.



