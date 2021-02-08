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Байден буде підтримувати Україну, - Квін

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Байден буде підтримувати Україну, - Квін
Президент США Джо Байден продовжить підтримувати Україну, як це робить американський Конгрес.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Конгрес США завжди мав дуже серйозну двопартійну підтримку України, і це буде продовжуватися за часів нової адміністрації. Президент Байден уже заявляв, що він є серйозним прихильником України, підтримує її суверенітет і територіальну цілісність, і він буде підтримувати Україну, так само, як це робив Конгрес Сполучених Штатів", - сказала вона на всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" в понеділок у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квін про зустріч Зеленського і президента США: Байден зараз зосереджений на боротьбі з COVID-19, подорожі поки не заплановані

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" !!!)))
  • Senator S 01a656ec
    Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 4205 Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 6482Вжарим па РАБссии?Вжарим ... Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 6482
  • Грышка Распутный 2
    Вам, казламордым не привыкать... Бабы ищё нарожают... Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 7866
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