Німеччина виділила 13,1 млн євро для 12 лікарень на сході України

Німеччина виділяє кошти на загальну суму 13,1 млн євро для посилення 12 медичних установ на сході України.

Про це інформує посольство Німеччини в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Метою узгодженого проєкту є підвищення можливостей закладів охорони здоров'я на сході України. Фінансування направляється на оновлення будівельного фонду та енергоефективне оновлення, а також на оснащення 12 медичних закладів сучасними медичними приладами та засобами індивідуального захисту в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і підконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей", - ідеться в повідомленні.

Фінансування надало Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

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"На додаток до і без того складних умов у багатьох громадах на Сході України виклики боротьби з пандемією стали додатковим тягарем. Тому мені дуже приємно, що цим проєктом ми можемо надати людям на місцях певну підтримку і, сподіваюся, деяку впевненість у ці важкі часи" , - заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Усього з 2008 року Федеральний уряд через KfW надав сприяння на загальну суму 68,7 млн євро на розвиток соціальної інфраструктури в Україні.

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