Через негоду в семи областях України обмежено рух, - ДСНС

Станом на 16:00 в семи областях України обмежено рух через негоду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС,

Згідно з рішенням КМДА про заборону в'їзду з 15:00 до Києва великогабаритного транспорту, з метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту в межах Київської області обмежено рух великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Полтавській (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Рівненській, (М-06 Київ-Чоп), Житомирській (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель), Черкаській (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь ) і Чернігівській (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областях.

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Крім того, на території Волинської області з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Т-18-02 Маюничі-Шклинь між смт Торчин та с. Шклинь, а також великовагових транспортних засобів на автодорогах Т-03-02 Піща-Козин між м. Володимир-Волинський і с. Павлівка, Т-03-05 Нововолинськ-Михайлівка між с. Павлівка та смт Михайлівка, Т-03-03 Луцьк-Дубно.

Підрозділами ДСНС здійснено буксирування 35 транспортних засобів та надано допомогу близько 75 особам.

Залізничний транспорт та аеропорти функціонують в звичайному режимі.

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